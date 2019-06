Fico sa bojí, ale jeho straníci ešte viac

Hoci stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou, v prípade Smeru sa už nedá predstierať, že je všetko v poriadku. Už sa nedá opätovne vyhovoriť na objektívne okolnosti ako v minulosti. Nedá sa vytiahnuť argument, že voliči si želali Roberta Fica v kresle premiéra a nie prezidenta, že strana síce percentuálne stráca, ale stále vyhráva voľby a že ak neberieme do úvahy nezávislých kandidátov, Smer je stále jednotkou v súťaži politických strán. Na čo však zvaliť odsunutie na druhé miesto v eurovoľbách?

05.06.2019, 09:30 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

Za starých čias by sa Robert Fico možno pokúsil vydeliť výsledok koalície Progresívne Slovensko/SPOLU dvoma a vyhlásiť, že v prepočte na jednu stranu je Smer faktickým víťazom. Ale expremiér už došiel na hranice svojej kreativity i kapacít. Okruh ľudí, s ktorými pravidelne komunikuje, sa zúžil na minimum a rozsah jeho strachu sa maximalizoval. Bojí sa straty moci, ktorú si už začína uvedomovať, a možných následkov, ktoré to môže priniesť. Najviac sa však bojí, že odstúpením z predsedníckej stoličky sa vzdá aj posledných zvyškov nádeje na dôstojnú únikovú cestu z vrcholovej politiky, hoci tá je po víťazstve Zuzany Čaputovej v prezidentských voľbách už aj tak silne iluzórna. Robert Fico sa dostal do mentálneho stavu, keď sa už bojí aj vlastného tieňa, preto si najbližšie pri tele drží svoju ochranku.

Radoví členovia Smeru si už dávnejšie uvedomujú klesajúce stranícke preferencie, ale až prehraté eurovoľby ich prinútili pochopiť, že na vine nie je len antisystém a popularita nestraníckej politiky. Víťazstvo Progresívneho Slovenska a SPOLU nemilosrdne ukázalo, ako by mohli vyzerať výsledky najbližších parlamentných volieb, a včasný prestup do tábora víťazov nie je možný. Keď dožívalo HZDS, mnoho jeho členov sa zachránilo na palube Smeru, z SDKÚ sa dalo preskočiť do Siete, Mosta-Híd či KDH.

Momentálne však nie je na politickej scéne žiadny perspektívny subjekt, ktorý by mohol prichýliť topiacich sa smerákov. Dankova SNS nezadržateľne padá, kotlebovci neponúkajú víziu benefitov vládnej strany a Harabin ešte stále nosí sudcovský talár. Regionálni funkcionári Smeru sa ešte necítia v koncoch ako ich predseda, preto ich strach pri pohľade na dieru vo vlastnej lodi je ešte väčší. Záchranu vidí väčšina z nich v Petrovi Pellegrinim, ktorému prajú aj interné prieskumy verejnej mienky. Končiaca europoslankyňa Monika Smolková neklame, keď hovorí, že jej protestný list adresovaný vedeniu podporuje veľká časť členov. Prečo teda mlčia? Odpoveď ponúkla samotná M. Smolková, keď priznala, že mnohí smerácki starostovia sa boja, že rebélia im zmarí podané žiadosti o eurofondy. Robert Fico je v koncoch, ale cez sieť svojich ľudí zapustil korene do štátnej správy podobne ako kedysi Štefan Harabin do justície. Snaha o prežitie je však najlepším motorom každej zmeny.