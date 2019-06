Najlepší zamestnanecký benefit niekedy príde nakoniec

Niektoré firmy poskytujú zaslúžilým pracovníkom individuálny alebo skupinový outplacement

Nedobrovoľný odchod z dlhoročného zamestnania je podľa psychológov rovnako stresujúci ako manželský konflikt či vážny úraz. Stres prináša bolesti hlavy, nechutenstvo, nespavosť, pocity strachu, beznádeje či stratu chuti do života. Iste, čas zväčša depresiu vylieči a život ponúkne každému človeku nové šance. No čo by ste povedali na to, keby vám v práci, ktorú po rokoch opúšťate, ponúkli sprievodcu týmto náročným obdobím? Jeden z najvzácnejších, najľudskejších a najsympatickejších benefitov, ktorý firmy ponúkajú svojim pracovníkom, je outplacement.

Služby na rozlúčku

Skúsenosť s outplacementom má aj Václav (z osobných dôvodov si prial ostať v anonymite), bývalý generálny riaditeľ stavebnej spoločnosti. Keď sa jej vlastníci rozhodli zlúčiť slovenskú, českú a poľskú pobočku a jeho miesto zaniklo, ponúknutú nižšiu pozíciu odmietol. Na rozlúčku dostal od firmy, ktorej venoval deväť rokov, okrem odstupného aj profesionálnu pomoc pri hľadaní novej práce.

Outplacement je balík služieb, ktoré majú zamestnancovi uľahčiť prechod do nového zamestnania. Firma ich zabezpečuje na vlastné náklady prostredníctvom personálneho oddelenia, najatej agentúry alebo špecialistu z ľudských zdrojov. Obsah balíka závisí od štedrosti firmy. Základom býva pomoc profesionála pri vybavovaní formalít s úradom práce, prehľad o situácii na trhu práce a rady, ako si aktualizovať životopis či vytvoriť profil na sociálnej sieti LinkedIn. Personalisti môžu so zamestnancom absolvovať osobný pohovor, pomôcť mu zorientovať sa v jeho silných a slabých stránkach, predstavách o kariérnej budúcnosti a podľa toho nastaviť ďalšiu stratégiu.

