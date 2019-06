SUV s potenciálom MPV 

Absorpčná schopnosť trhu stredných SUV je, zdá sa, nevyčerpateľná. Ponuka sa stráca v čiernej diere dopytu ako sneh na slnku. Automobilkám, ktoré to neberú na vedomie, hrozí, že budú „out“.

05.06.2019, 09:30 | Jozef Prosnan

Napríklad koncernu Volkswagen nestačí, že ho už v rámci danej sorty reprezentuje Škoda Kodiaq a VW Tiguan Allspace. Do súboja o priazeň motoristu posiela aj svojho tretieho žolíka – Seat Terraco. Pritom riziko vzájomného kanibalizmu svojho dravého pokolenia považujú koncernoví lodivodi za celkom prijateľné. Dokonca by som povedal, že chuť vytesniť ostatných početnou prevahou sa stala osvedčenou koncernovou politikou.

Beriem ho všetkými ôsmimi

Rozhliadam sa po kokpite z pozície vodiča a vnímam aktuálnu architektúru koncernu Volkswagen. Nemecky precíznu, no už nie až takú chladnú, neosobnú. Konvenuje mi originálne tvarovaná palubná doska. Modernu reprezentuje plávajúci centrálny osempalcový monitor aj desaťpalcový digitálny prístrojový štít. Škoda, že budíkom chýba tretí rozmer – vyzerajú plocho ako na tapete.

Ich vzhľad a obsah môžem meniť. Hlavne že nachádzam verziu, ktorá mi plne vyhovuje. Predné sedadlá chválim, úspešne sa hrajú na veľké pohodlné kreslá, no vzhľadom na stádo ukryté pod kapotou by som privítal aspoň o odtieň onakvejšie anatomické tvary. Nechýba indukčná podložka pod smartfón ani objemné odkladacie priečinky, všetky mäkko vystlané. Uzatvárateľná priehradka pred spolujazdcom obsahuje DVD mechaniku plus sloty na pamäťové karty.

