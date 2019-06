TOP 10 investícií

Výber TREND Analyses z investičných zámerov avizovaných v máji

05.06.2019, 09:30 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Hossova Ho&Pe Family zasa rastie

Investor: Ho&Pe Family

Lokalita: Poprad

Investícia: dva a pol milióna eur

Zámer: modernizácia výroby tradičných múčnych i mäsových jedál

Popradské mraziarne Ho&Pe Family hokejistu Mariána Hossu a jeho bratranca Petra Peštu sa za desaťročie dokázali so svojimi pirohmi, šúľancami i knedličkami dostať medzi najväčších domácich producentov mrazených jedál. No predvlani došlo medzi partnermi k rozkolu, lebo firma síce rástla, no netvorila zisky. Bratranec, ktorý biznis rozbehol, sa musel z riadiaceho čela stiahnuť. A hokejista angažoval nový manažérsky tím. Zverejnené výsledky mraziarní ukazujú, že vylepšenie sa darí. A nielen to. Nový manažment po stabilizácii chystá aj prvé väčšie investície. Za vlaňajšok si Ho&Pe Family pripísala ďalší medziročný nárast tržieb z 31 na vyše 33 miliónov eur a dostala sa aj do zisku. Po skoro polmiliónovej strate z predvlaňajška zarobila vlani symbolických 13-tisíc eur. Tento a nasledujúce roky majú byť pre ňu ešte ziskovejšie. Hovorí sa o státisícoch eur.

Zdroj: TREND.sk

