Ako Trnava prilákala ďalšieho developera

Keď pred rokmi do Trnavy zamierila automobilka PSA, naštartovalo to výstavbu stoviek bytov v meste a okolí. Časť z nich postavili súkromní investori, zvyšok realizovala radnica vo vlastnej réžii. No potom zostalo nadlho ticho. Veľkí developeri Trnavu veľmi „neriešili“, po kríze sa zameriavali primárne na prebúdzajúci sa realitný trh v neďalekej Bratislave, vzdialenej autom i vlakom pol hodiny cesty. Zmena prišla v roku 2011, keď sa spoločnosť Lucron Development rozhodla pre vybudovanie novej štvrte Arboria. Tá v prvej etape prináša mestu 1 500 bytov a neskoršie sa chce rozrásť na dvojnásobok – počíta s ďalšími 1 600 jednotkami.

12.06.2019, 08:35 | Martin Poláš | © 2019 News and Media Holding

Z hľadiska rozsahu v súčasnosti ide s petržalskými Slnečnicami o najväčšie rezidenčné projekty na Slovensku. Z pohľadu rozvoja Trnavy v najbližších rokoch to však nie je všetko. Neďaleko Arborie ožíva rozsiahly projekt Nová Trnava, ktorý ponúkne 1 300 bytov. V meste s necelými 65-tisíc obyvateľmi pribudne v najbližších rokoch len v týchto dvoch projektoch takmer 3-tisíc bytov. Od Azetu k realitám Pre najnovšiu investíciu v Trnave sa rozhodol podnikateľ Roman Dzamko, ktorý sa pohybuje už dlhšie aj v realitnom biznise, no známy je najmä ako bývalý spolumajiteľ kedysi najväčšieho internetového portálu Azet.sk. Do realít sa popri médiách a informatike pustil v roku 2009, keď s partnermi realizoval projekt územia na výstavbu vyše 300 rodinných domov v Rajke. K spoluinvestorom patril aj pri komplexe Tri vody v Malinove, v rámci zoskupenia investorov G4 sa zas podieľal na financovaní niekoľkých bytových projektov v Bratislave. „Boli aj menšie projekty – Slnečné pozemky v Bernolákove a Budatíne, ale potom sme začali hľadať niečo väčšie, kde by sme mohli vytvoriť pridanú hodnotu, niečo, na čo by sme mohli byť hrdí. Prišla možnosť v Trnave,“ približuje. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií. Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť Pošlite SMS s textom na číslo . Alebo kliknite sem a odošlite predvyplnenú SMS: Poslať SMS Vítame vás medzi predplatiteľmi TRENDU! Týždenné predplatné TREND Digital cez SMS za úvodnú cenu 1,90 € sa obnovuje automaticky každých sedem dní. Môžete ho kedykoľvek zrušiť. Viac informácií nájdete tu.