Keď finančník tlmočí podnikateľom, ako pomáhať bezbranným

Podnikatelia a filantropi hovoria zväčša rozdielnou rečou. Jedni si zakladajú na faktoch, druhých ovládajú emócie. Ladislav Kossár bol pôvodne bankár. Neskôr oslovoval podnikateľov, aby pomohol deťom z detských domovov, hendikepovaným či začínajúcim biznismenom.

Pred rokmi založil Nadáciu Provida, prostredníctvom ktorej chce spájať to najlepšie z princípov filantropie s overenými metódami z biznisu. Sociálnoinovačným projektom sa venuje trinásty rok. Pre TREND porozprával, aká bola jeho cesta k filantropii a aké skúsenosti z podnikania pri nej využil.

Počas stredoškolských čias ste študovali v zahraničí, čo v tom čase nebolo až také bežné. Viedli vás k tomu rodičia alebo vlastné ambície?

Z rodiny čerpáme hodnoty a návyky a tam som aj ja mal to najväčšie šťastie, že som mal rodičov, ktorí mi boli príkladom. Mama je lekárka, otec inžinier a obaja nás so sestrou viedli k vzdelaniu, čestnosti a svedomitosti. Vďaka nim som sa mohol rozvíjať, práve vďaka nim som sa aj dostal do zahraničia.

