Krásne, výkonné, ovládateľné a obratné 

12.06.2019, 08:36 | Jozef Prosnan | © 2019 News and Media Holding

Sedíte v aute plne kompatibilnom so svojou krvnou skupinou. Na transfúziu by ste mohli pokojne použiť obsah jeho palivovej nádrže a niežeby sa vám nič nestalo, ale boli by ste ako znovuzrodený. Zmocňuje sa vás nadšenie z pohľadu na dielo kumštu dizajnérov, užívate si nevšedný jazdný zážitok a pozornosť publika, kdekoľvek sa zjavíte.

Nové BMW Z4 v aktuálne najvýkonnejšom a najluxusnejšom vyhotovení – to je práve môj prípad. V dlani zvieram kľúčik od klasického roadstera – to znamená, že pohľadom sledujem športiak s dvojmiestnou otvorenou karosériou a plne elektricky ovládanou plátennou strechou. Poháňa ho vpredu umiestnený prepĺňaný radový šesťvalec 3,0 l (250 kW/340 k), spriahnutý s osemstupňovou športovou prevodovkou, ktorá krútiaci moment posiela výhradne na zadné kolesá. Skrátka je to auto, o akom sníva hádam každý motorista, auto, o akom veľká väčšina motoristov môže len snívať.

Také som ešte nemal

Asi takto to dopadne, keď talentovaný dizajnér (momentálne asi beznádejne zaľúbený, teda emocionálne nabudený) dostane zadanie typu športový roadster a voľnú ruku. Zanietene „komponuje“ proporcie ako Maurice Ravel svoje slávne Bolero. Danú tému s každou slohou umocňuje až do strhujúceho záverečného finále. Načo komentovať, stačí sa započúvať, pardon, zapozerať. Čo subjektívne dodať? Také krásne auto som v rukách asi ešte nemal.

