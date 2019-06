Nové projekty, dôležité udalosti

12.06.2019, 08:36 | Tomáš Vašuta | © 2019 News and Media Holding

Najvýznamnejšie novinky na realitnom trhu za posledné mesiace

Eset pripravuje medzinárodnú súťaž na nové sídlo

Prípravy na výstavbu nového sídla softvérovej spoločnosti Eset postúpili do ďalšej fázy. Firma už zložila tím, ktorý má pripraviť jednu z najočakávanejších stavieb v hlavnom meste. Podobu má určiť medzinárodná súťaž. „Máme už zložený tím, ktorý momentálne pripravuje podklady na vyhlásenie medzinárodnej architektonickej súťaže,“ uviedla pre TREND PR špecialistka spoločnosti Eset Zuzana Hošalová. Podľa jej slov by sa súťaž mala vyhlásiť ešte v priebehu tohto kalendárneho roka. Okrem kancelárií by mala byť súčasťou areálu jedáleň pre 1 100 ľudí, športový pavilón či apartmány pre zahraničných pracovníkov. Firma by chcela v komplexe vytvoriť aj špeciálny podnikateľský inkubátor, v ktorom by mali nájsť podporu startupy, či priestor pre študentov.

Zdroj: Net ltd

V Prešove začali stavať Forum

Po rokoch prieťahov a odvolávaní sa investor nákupného centra Forum Prešov dočkal. Spoločnosť Gemo Holding získala všetky potrebné povolenia a rozbehla stavebné práce na projekte nákupného komplexu v centre krajského mesta. Súčasťou komplexu majú byť obchodné prevádzky, kaviarne a reštaurácie s vonkajšími terasami, fitnescentrum aj sedem kinosál. Komplex má obsluhovať parkovisko pre 500 automobilov. Developer potvrdil aj mená prvých nájomcov. V centre by mali mať svoje prevádzky H&M, New Yorker, Reserved, McDonald’s, Cropp, Orsay, House, Mohito, Sinsay, Mango, Springfield, Women´secret, Humanic, Intersport, A3 Sport a Datart.

