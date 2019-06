O radosti z učenia

12.06.2019, 08:35 | Tomáš Nejedlý | © 2019 News and Media Holding

Ranné vstávanie mojich detí má od ideálu ďaleko. Školské a škôlkarské povinnosti ich nelákajú. Niežeby v škole trpeli, učiteľov aj spolužiakov majú fajn, len si vedia predstaviť aj príjemnejšie činnosti – napríklad hranie Minecraftu na počítači.

Aj by som ich nechal, veď podobné hry rozvíjajú priestorové myslenie a tvorivosť. Syn ma nedávno povodil po nádhernej vile, ktorú si postavil vo virtuálnom prostredí – keby som mal dosť peňazí, pokojne by som sa do nej presťahoval. Nielen to, deti si googlia anglické slovíčka, aby sa mohli hrať na zahraničných serveroch, cez chat v hre komunikujú s kamarátmi na sieti a večer si o počítačovej hre čítajú knižky.

Je mi však jasné, že by to nestačilo. V živote budú musieť zvládnuť aj iné zručnosti, ťažké výzvy a úlohy, ktoré ich nebudú baviť. Bez disciplíny a sebazaprenia to nepôjde. Preto musia ísť do školy a prelúskať sa aj cez predmety, ktoré ich nebavia. Venovať čas iným aktivitám, osobnej komunikácii, športu.

Otázka je, či podobne uvažujú aj ľudia zodpovední za vzdelávanie v tejto krajine. Pretože tak, ako nemôžem nechať deti, aby sa celý deň hrali Minecraft, nemôžem od nich žiadať ani to, aby väčšinu svojho času venovali veciam, ktoré ich nebavia a ktoré v živote nevyužijú.

