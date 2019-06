Obrana proti hoaxom? Rozumne vyučovaná matematika

Štyri roky pracoval ako finančný maklér. Väčší zmysel než predávanie poistení, investícií a hypoték však našiel vo vzdelávaní detí v matematike a fyzike.

12.06.2019 | Tomáš Nejedlý

Riaditeľ neziskovej organizácie P-mat Pavol Koprda pre TREND vysvetľuje, čo zistil o finančnej gramotnosti Slovákov, prečo je matematika pre deti strašiakom, ako vyzerá výučba v školách a prečo pri stole v reštaurácii všetci zamrznú, keď príde rad na rozpočítanie účtu.

Prečo ste prešli z finančne atraktívneho sektora do neziskovky, ktorej členovia sa ako dobrovoľníci venujú vzdelávaniu detí a tínedžerov?

Od jedenástich rokov som chodil ako dieťa do P-matu na tábory, a keďže sa mi tam šialene páčilo, ďalších osem rokov som robil dobrovoľníka. Potom som odišiel do biznisu, ale po čase som si uvedomil, že ma to nenapĺňa a väčší zmysel mi dáva realizovať sa vo vzdelávaní. Premýšľal som nad založením súkromnej školy, potom mi kamaráti dali vedieť, že doterajší riaditeľ P-matu odchádza. Predstavil som správnej rade svoj projekt a víziu ďalšieho fungovania organizácie a oni ma vybrali.

