Peniaze na šport sú stále najmä v rukách politikov a úradníkov

Do športu by malo ísť od budúceho roku viac peňazí. Také sú predstavy poslancov za SNS Dušana Tittela a Tibora Jančulu, poslankyne Irén Sárközy z Mosta-Híd a Martina Glváča zo Smeru-SD. Posledný májový deň predložili do parlamentu zákon o Fonde na podporu športu. Ministerstvo školstva má dať do fondu každý rok najmenej 20 miliónov eur.

12.06.2019, 08:36 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Centralizácia alebo autonómia? Predkladatelia argumentujú, že záväzok zriadiť takýto verejnoprávny fond, z ktorého by sa podporoval šport, je vo vládnom programe. Fond má byť podľa poslancov „nástrojom na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej úrovni“. Zároveň však tvrdia aj to, že fond je „ďalším krokom, ktorý významným spôsobom reflektuje autonómiu v športe“. Znamená teda fond centralizáciu financovania alebo posilnenie autonómie v riadení športu? Kritikom návrhu sa nepáči, že zákon predkladajú poslanci, ktorí opäť obišli riadne medzirezortné pripomienkové konanie. Takýmto spôsobom sa podľa nich opäť vraciame k systému tvorby pravidiel v športe „zhora“. A to nie je dobré, keďže sa tým popiera podstata autonómie športu a športovej obce. K návrhu zákona o Fonde na podporu športu neprebehla takmer žiadna verejná diskusia Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií. Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť Pošlite SMS s textom na číslo . Alebo kliknite sem a odošlite predvyplnenú SMS: Poslať SMS Vítame vás medzi predplatiteľmi TRENDU! Týždenné predplatné TREND Digital cez SMS za úvodnú cenu 1,90 € sa obnovuje automaticky každých sedem dní. Môžete ho kedykoľvek zrušiť. Viac informácií nájdete tu.