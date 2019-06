Podnikatelia aj narkomani. V záložni sú „rýchle prachy“ pre každého

Za toto vám môžem dať maximálne 50 eur, hovorí mladá žena za nepriestrelným sklom v záložni na Mariánskej ulici v Bratislave. Vezme do ruky notebook, z ktorého sa dá urobiť aj tablet. Opatrne ho obracia, aby zistila, či nie je poškodený. Zapne ho, vyskúša, či funguje, a oznamuje, že počítač môže zobrať do zálohy. Odmieta akékoľvek ústupky, neobmäkčí ju ani doklad o tom, že nový stál tri stovky.

„Nemám na výber, potrebujem teraz aspoň niečo. O týždeň si ho prídem vyzdvihnúť,“ vysvetľuje Marta Danihelová po tom, ako s peniazmi vychádza zo záložne. Za prvý týždeň pôžičky zaplatí na úrokoch dva a pol eura, za každý týždeň navyše to bude raz toľko. To, že úrok za túto pôžičku je 260 percent ročne, nepripúšťa. „Veď to je len na týždeň, potom mi prídu peniaze a notebook si vezmem späť,“ hovorí.

Podobne zmýšľajú nielen ľudia, ktorí sú z rôznych dôvodov na okraji spoločnosti, ale aj podnikatelia, ktorí potrebujú hotovosť v priebehu pár minút. Napriek tomu, že existuje množstvo ciest, ako sa dostať k okamžitej pôžičke, je záložňa stále najjednoduchší spôsob, ako zohnať „rýchle prachy“. Pôžičku s trojciferným úrokom totiž človek dostane za pár minút. Ak prinesie dostatočnú protihodnotu, môže to byť aj niekoľko tisíc eur. Keď sa pred štyrmi rokmi štát rozhodol, že zabojuje proti úžerníckym nebankovým subjektom, záložne akákoľvek regulácia úplne obišla. Stačí, že sa prevádzky tvária, že vlastne žiadnu pôžičku nikomu nedávajú. V záložniach sa pritom ročne otočia milióny eur. Podstatná časť z tohto balíka sa točí v dvoch sieťach – Breva a Inbox. Ich zvláštne vlastnícke pozadie stále ukazuje na niekdajších majiteľov skrachovanej nebankovej spoločnosti, ktorá dodnes ľuďom dlhuje 20 miliónov eur.

Je nedeľa, pár minút pred dvanástou na obed. V záložni patriacej do siete Breva neďaleko bratislavskej autobusovej stanice stojí v rade šesť ľudí. Za bezpečnostným sklom stojí mladá dvojica, ktorá rutinne oceňuje prinesený tovar. Keramika, elektronika. Spozornejú len pri šperkoch.

