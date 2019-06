Pôvodná Februárka mení tvár k lepšiemu

Keď sme boli pozvaní na hodnotenie nového obytného komplexu na začiatku rušnej bratislavskej Račianskej ulice, bola to len otázka času, kedy sa sem opäť vrátime. V tesnom susedstve a zhruba v rovnakom čase tu totiž vyrástol ďalší projekt mestského bývania. Urban Residence postupne dotvára a vypĺňa prázdnotu nehostinnej časti koridoru hlavnej mestskej radiály až po vojenské kasárne so známym objektom Kukurica.

12.06.2019, 08:36 | Martin Marec

Lokalita a architektúra

Projektant a developer stáli pred náročnou úlohou zatraktívniť bývanie v komplexe, ktoré je a bude tvrdo atakované hlukom z ulice. Myslíme si, že sa to čiastočne podarilo. Využili lokalitu, ktorá sa nachádza neďaleko centra mesta, a okrem iného sa rozhodli ísť cestou malometrážnych bytov, respektíve apartmánového bývania.

Komplex bude po dokončení pozostávať z troch hlavných objektov (A – C). My sme mali možnosť vidieť zatiaľ dokončený blok A s výhľadom už aj na rozostavaný objekt B. V celom komplexe A je viac ako 300 obytných jednotiek a apartmány vznikli preto, že v niektorých obytných jednotkách nevychádzalo normové presvetlenie smerom do Račianskej ulice.

Objekt je rozdelený na tri časti dvoma priečnymi pasážami medzi Račianskou ulicou a dvorom. V jednej z pasáží partera sa nachádza recepcia, ktorá bude zároveň slúžiť ako miesto kontaktu správcu s obyvateľmi a užívateľmi objektu. Napriek tomu, že celý pozemok je podpivničený, na povrchu sú vtipne zrealizované zelené plochy v podobe terénnych vĺn, aby mohla byť vysadená aj vysoká zeleň. Takéto riešenie pekne „naháňa“ percentá zelených plôch, ktoré treba dodržať výstavbou.

