Slovák z čela svetových koncernov

Košičan Peter Stračár si celú svoju kariéru vybudoval v zahraničí. Pre švajčiarsku spoločnosť Hilti viedol jej ázijsko-pacifický biznis. Posledných šesť rokov pracoval pre americký koncern GE, ktorý je známejší pod starším názvom General Electric. Najskôr ako šéf jeho stredoeurópskeho biznisu a potom vyše roka viedol celý jeho európsky biznis. Spomedzi slovenských manažérov riadil celosvetovo najväčšiu firmu. GE Europe zamestnáva na starom kontinente vyše 90-tisíc ľudí a má obrat presahujúci dvadsať miliárd dolárov. Od apríla je voľný a vyberá si z nových ponúk. A popri tom sa s TRENDOM porozprával aj o tom, ako sa buduje kariéra špičkového manažéra i ako sa dá uspieť v globálnom biznise.

12.06.2019, 08:36 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Ako ste sa dostali do čela takých veľkých firiem, ako je ázijské Hilti či európske GE?

Dodnes využívam radu svojho prvého šéfa z Hilti, do ktorého som prešiel po pár rokoch v IBM. Hovoril mi, že manažér sa nikdy nemá báť zamestnať okolo seba ľudí, ktorí sú v jednotlivých oblastiach ešte lepší a chytrejší ako on sám. Môj „finančák“ má byť teda vo financiách lepší ako ja a náš predajca musí vedieť lepšie predávať ako ja. S priemernými ľuďmi sa dajú robiť iba priemerné výsledky. Kľúčový je dobrý tím. Čím je manažér vo firme hierarchicky vyššie, tým ťažšie môže bez dobrého tímu ovplyvňovať chod firmy. Biznis je tímový šport. Nestačí iba zhora prijať nejakú stratégiu, ale následne treba toto rozhodnutie cez kolegov dostať do vnútorného života firmy.

Recepty na úspech

Ako?

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť