Slovensko nie je štátom mafiánov. Je ich rajom

Interná kontrola Policajného zboru potvrdila, že slovenská polícia vedela o napojení Antonina Vadalu na taliansku mafiu už v roku 2013 a nič s tým neurobila. Túto informáciu priniesla talianska investigatívna novinárka Maria G. Mazzolová už dávnejšie, ale dnes je to už oficiálne potvrdené. V tejto súvislosti si súčasný policajný prezident a ten bývalý začali tragikomicky prehadzovať medzi sebou zodpovednosť.

12.06.2019, 08:35 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

Milan Lučanský si nad odhalením umýva ruky s tým, že on dal predsa pokyn na vykonanie kontroly, ktorú mal nariadiť jeho predchodca Tibor Gašpar v roku 2013. Bývalý policajný prezident však ukazuje prstom späť na M. Lučanského s tým, že v danom čase bol kompetentne nadriadený kriminálnemu spravodajstvu, ktoré vec riešilo.

Tibor Gašpar sa pre denník Sme snažil navodiť dojem, že po bitke je každý hrdina. Uviedol, že v roku 2012 neboli informácie o A. Vadalovi ničím výnimočné a nebol teda dôvod, aby mu ich podriadení predkladali na stôl.

Žarty bokom. Akúkoľvek nízku mienku môžeme mať o kvalite práce Policajného zboru, predsa len si ťažko predstaviť policajta, ktorý informácie o spojke talianskej mafie na Slovensku len tak odloží do zásuvky. A preto má talianska novinárka M. G. Mazzolová zrejme opäť pravdu, keď hovorí, že slovenská polícia vyšetrovanie v tejto veci zmarila. Či už sa o to postarali priamo policajti dosadení A. Vadalom, ako sa Talian chvastal, alebo to bola prirodzená koncovka vyšetrovania, ktoré narazilo na špičky Smeru.

