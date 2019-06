WebSupport bez Trubana: Kupovať a rásť

Z majetkovej štruktúry firmy, zhodou okolností zhruba v tom istom čase, odišli jej zakladatelia okolo Michala Trubana, ktorý podnikateľskú misiu vymenil za politiku. WebSupport sa stal súčasťou švédskej webhostingovej skupiny Loopia. A jej vlastník, dánska investičná spoločnosť Axcel, preň nachystal stratégiu výrazného rastu. Ak sa vydarí, relatívne malá slovenská firma – z pohľadu tržieb, nie marketingového výtlaku – by sa mohla posunúť na európsku úroveň.

Naznačovali hodnotu firmy

Aj keď WebSupport (zatiaľ) nemá ekonomickú silu iných slovenských top tech značiek, ako je Sygic, Pixel Federation a Eset, možno ho považovať za príklad podnikateľského úspechu. Projekt, ktorý M. Truban založil s Pavlom Stanom ešte počas strednej školy bez toho, aby vedeli, čo je to eseročka, sa vypracoval na jedného z lídrov slovenského webhostingu (zjednodušene, poskytovanie priestoru na serveroch pripojených do internetu). Okrem toho po pol druha dekáde existencie má na konte najviac registrovaných internetových domén s koncovkou .sk. Tržby firmy každoročne rastú, vlani presiahli štyri a pol milióna eur a ich rentabilita sa v posledných troch rokoch pohybuje od osem po takmer dvanásť percent.

Dá sa preto veriť, že Axcel, ktorý stopercentný podiel vo WebSupporte kúpil vo februári tohto roka, nebol jediný ani prvý záujemca. „Ponuky sme dostávali pravidelne. Od private equity fondov aj od strategických investorov. S Michalom [Trubanom] sme si povedali, že sa so záujemcami vždy stretneme a uvidíme,“ spomína výkonný riaditeľ WebSupportu Ján Cifra (áno, je to Sajfov mladší brat). Firme šéfuje od roku 2015, keď ho do nej na túto pozíciu pritiahol M. Truban.

Ponuky, ako vraví J. Cifra, brali ako indikátor valuácie WebSupportu z externého prostredia. „A teda aj toho, aký výkon podávam ja ako CEO,“ hovorí a dodáva, že ponuky sa postupne zvyšovali. Napriek tomu M. Truban a spol. vždy odolali. Keď sa vlani v lete stretli s ľuďmi z Axcelu a Loopie, najprv to vyzeralo, že to dopadne podobne. „Ich ponuka bola opäť o niečo vyššia. Michal ju zhodnotil ako solídnu, ale keď sme zrátali budúce dividendy a očakávanú hodnotu firmy v prípade, že budeme plniť plán – čo sme dovtedy vždy plnili –, vždy mu vyšlo, že je lepšie firmu si nechať,“ opisuje J. Cifra.

