Čakanie na horšie časy

19.06.2019, 08:49 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Napriek očakávaniam a mnohým pochmúrnym predpovediam kríza zatiaľ nedorazila. No na výsledkoch bánk i poisťovní za vlaňajší rok vidno, že dobré časy sa pomaly končia. Banky síce ešte dokázali mierne zvýšiť zisk, ale len vďaka jednorazovým vplyvom, ktoré sa v budúcnosti nemusia opakovať. Poisťovne v minulom roku rásť nezvládli a zisk im medziročne mierne klesol.

Banky a poisťovne čakajú na záchranu v podobe vyšších úrokových sadzieb. Tie sa po prudkom páde v roku 2011 stále držia na veľmi nízkych úrovniach. Poisťovne preto museli prehodnotiť investované aktíva smerom nadol, čo im okresalo zisky. Bankám zase nízke úroky znemožňujú zarobiť viac na úveroch. Nízke marže však dokázali v posledných rokoch kompenzovať tým, že vo veľkom nadeľovali úvery. Na každom úvere síce zarobia menej než pri vyššom úroku, no poskytnutých úverov je podstatne viac ako v minulosti.

Národná banka Slovenska sa snaží toto enormné zadlžovanie spomaliť. Slováci sa totiž zadlžujú najviac v Európe a prípadné pribrzdenie ekonomiky môže zvýšiť počet neplatičov. Opatrenia na zníženie rastu úverov sa v plnej miere prejavia v druhej polovici tohto roka. Banky sa tak už nebudú môcť spoliehať ani na to, že im zisky vzrastú vďaka neustálemu rastu úverovania.

Úroky sa držia pri dne predovšetkým pre obavy z prichádzajúcej krízy. Aj keď sa ešte koncom vlaňajška zdalo, že už počas tohto roka začnú úroky rásť a pocítia to aj hypotekárni dlžníci, už prvé mesiace ukázali, že nízke sadzby ešte vydržia. Európska centrálna banka mala podľa pôvodných plánov po lete zvýšiť základnú úrokovú sadzbu, no v súčasnosti to vyzerá tak, že skôr ako budúci rok to nebude.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť