Filiálka je opäť v hre. Vlakovú dopravu v Bratislave čakajú zmeny

Vrátia sa na bratislavskú stanicu filiálka na Trnavskom mýte vlaky? Aká bude budúcnosť koľajovej dopravy v hlavnom meste? Aj na tieto otázky mala dať odpovede štúdia realizovateľnosti železničného uzla Bratislava. Tú aktuálne predstavili Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

19.06.2019, 08:49 | Tomáš Vašuta | © 2019 News and Media Holding

O opustenej stanici na Trnavskom mýte sa vedú polemiky a debaty už dlhé roky. Jej budúcnosť pravidelne riešia najmä regionálni politici, ktorí na tomto mieste kreslia megalomanské projekty.

Napríklad v roku 2013 vtedajšia kandidátka na bratislavskú županku Monika Beňová predstavila víziu nového centrálneho parku, ktorý by sa rozprestieral na ploche niekoľkých hektárov. Dosiahnuť to chcela presunutím stanice pod zem.

Politická téma

Do istej miery tým nadviazala na predstavy bývalého ministra dopravy Jána Figeľa. Ten v roku 2011 predstavil projekt s rozpočtom štyristo miliónov eur. Jeho ambíciou bolo prebudovať železničnú trať z Rače od stanice predmestie po filiálku. Časť trasy mala ísť pod zemou: pri Trnavskom mýte sa mala končiť veľkou prestupnou stanicou so 400-metrovými nástupišťami v hĺbke zhruba šestnásť metrov pod zemou. „Končili by tu prímestské vlaky. V prvej fáze by premávali od Senca, Pezinka, Galanty v intervale každých pätnásť až dvadsať minút a neskôr aj od Dunajskej Stredy,“ vysvetľoval J. Figeľ.

