Finančné domy boli vlani lačnejšie po vkladoch, a tak rástli viac

Dostatok práce, rastúce disponibilné príjmy a väčšia opatrnosť pri investovaní boli dôvodmi, pre ktoré banky aj v minulom roku profitovali z rastúcich vkladov svojich klientov. Slováci sa síce pomaly učia presmerovať časť voľných prostriedkov aj do fondov, no v tomto trende poľavili a banky, ktoré boli lačnejšie po vkladoch kvôli zdrojovému krytiu aktívnych operácií, zostali ich hlavným prístavom. Priaznivé ekonomické časy pocítili aj v podnikovej klientele. Ich tržby robustne rástli a nárast preto zaznamenali aj podnikové depozitá. Likvidná medzera v bankách sa napriek tomu zväčšuje, dôvodom je silné úverovanie.

19.06.2019, 08:49 | Martina Kláseková | © 2019 News and Media Holding

Obyvatelia vkladajú

Predminulý rok bol ešte rokom, keď sa v tunajších bankách zmiernil prílev pro- striedkov od obyvateľstva. To si vtedy vo väčšej miere než inokedy vyberalo pre svoje investície fondy, na ktoré ho pre lepšiu schopnosť zarábať na poplatkoch nabádali samotné finančné domy. Ľudia vtedy viac prostriedkov nasmerovali aj do podnikových dlhopisov. Lenže už v roku 2018 bolo emisií podnikových dlhopisov podľa centrálnej banky menej a čistý predaj podielových fondov predávaných na Slovensku skĺzol takmer na polovicu. Prílev bankových depozít od retailovej klientely sa opäť vyšvihol takmer o sedem percent a hodnotou 2,4 miliardy eur sa priblížil k tomu, čo ľudia do bánk vložili pred dvomi rokmi.

Vklady rástli hlavne vo veľkých bankách, kde stúpli medziročne takmer o deväť percent, stredne veľké a malé banky sa po predchádzajúcom stratovom roku stabilizovali, keď zaznamenali pokles vkladov len o desatinu percenta. Pobočky zahraničných bánk podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) vyriešili problém s úbytkom vkladov, ktorým trpeli predvlani, a v lanskom roku ich vyšvihli takmer o dvanásť percent.

Slabšie stavebné

Prílev zdrojov zaznamenali aj stavebné sporiteľne, hoci nie taký, na aký boli zvyknuté. Najmä december, ktorý býva pre sporiteľne, čo sa týka vkladov, kľúčový, bol slabší a dosiahol zhruba dvojtretinový obvyklý výkon. Kým v predchádzajúcich rokoch boli stavebné sporiteľne zvyknuté na rast vkladov okolo piatich-šiestich percent, vlani to neboli ani o dve. Dôvodom podľa regulátora mohli byť práve legislatívne zmeny, ktoré sa od Nového roka dotkli systému stavebného sporenia a v niektorých prípadoch zasiahli aj existujúcich klientov.

