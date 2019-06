Plast nad zlato. Kto zarobí na zálohovaní

Vodná nádrž Ružín na východnom Slovensku je celoročne vyhľadávaná lokalita na oddych. Ponúka príjemné prostredie na prechádzky, trávnaté a upravené pláže, bufety a v lete aj možnosť okúpať sa. Teda za predpokladu, že sa návštevníkovi podarí nájsť vodnú hladinu. Každoročne, najmä po výdatnejších dažďoch, totiž Ružín zaplavia tony odpadu. Dominuje v ňom najmä jeden druh: plastové fľaše.

19.06.2019, 08:49 | Peter Kapitán

Podobných prípadov sú na Slovensku desiatky. Do pozornosti sa minulý rok dostala napríklad rieka Bodva, na ktorej sa po zime vytvorila vyše metra vysoká odpadková hrádza. Dominovali jej, ako inak, plastové fľaše. Nepomáha každoročné čistenie ani osveta medzi obyvateľmi osady, ktorá sa nachádza pár kilometrov nad hrádzou. Práve tam sa dá hľadať pôvod väčšiny odpadu, ktorý končí v rieke.

V spoločnosti sa čoraz viac dostávajú do popredia ekologické a zelené témy aj boj proti odpadom. Európska únia si už roky dáva záležať na tom, aby sa členské krajiny snažili redukovať tvorbu plastového odpadu. Spoplatnenie igelitových tašiek bol len prvý krok. Nasledovať bude zákaz používať vybrané jednorazové plastové výrobky, v nasledujúcom desaťročí sa postupne začnú uplatňovať kvóty na recykláciu. Únia chce, aby sa do roku 2029 dostalo do recyklačných fabrík minimálne 90 percent PET fliaš.

Najjednoduchší a zároveň najelegantnejší spôsob, ako tento cieľ dosiahnuť, je zálohovanie. Systém dnes funguje v desiatich európskych krajinách, vo väčšine sa miera recyklácie pohybuje dokonca nad úrovňou 90 percent. Na Slovensku sa o možnom zálohovaní plastových fliaš hovorí už viac ako pätnásť rokov. Až dodnes sa však úvahy na túto tému vždy skončili skôr, ako sa niekto začal zálohovaním reálne zaoberať.

