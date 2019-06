Predkrízové úrovne v lízingu stále nedosahujú stroje a nákladiaky

19.06.2019, 08:49 | Martina Kláseková | © 2019 News and Media Holding

Vlani sa síce po dekáde biznis lízingových firiem dostal na úroveň spred krízy, ale zatiaľ nie pri všetkých komoditách.

Do predkrízových úrovní sa dostali najmä pri financovaní vozidiel, čo tvorí jadro ich biznisu. Aj to navyše dosiahli len pri osobných a úžitkových autách, lebo v kategórii nákladiakov, ktorá im narobila v ťažkých časoch najviac starostí, ešte stále mierne zaostávajú. Biznis starých čias nedosiahli ani pri financovaní strojov a zariadení.

Zabalené stroje

Dôvod, prečo sa lízingové spoločnosti ľahšie vyrovnali rekordným číslam pri financovaní osobných automobilov, je jeho rýchlejšia obratovosť. Firmy a v menšej miere aj spotrebiteľa obmieňajú autá či vozové parky častejšie než napríklad strojové vybavenie. Stroje musia slúžiť dlhšie, aby sa investícia do nich vrátila.

Navyše, ešte stále mohli niektoré podniky svoje stroje len „vybaľovať“. Ako vysvetľuje šéf Asociácie leasingových spoločností SR Richard Daubner, keď nastúpila kríza, viaceré podniky mali pripravené nové zariadenia. No ani ich nevybalili, pretože bolo jasné, že nebudú uspokojovať taký dopyt ako dovtedy a budú sa musieť zmieriť s fungovaním v horších ekonomických podmienkach. No neskôr, keď prišiel správny čas, mali nové stroje pripravené, nemuseli ich získavať nanovo. „To svojím spôsobom odsunulo investície na neskôr,“ poznamenáva. S ohľadom na pozitívne naladené podniky zatiaľ neočakáva útlm v investíciách, a tak by sa podľa neho mohlo dariť aj lízingu strojov či zariadení. Vlani bola táto komodita ťahúňom celého lízingového trhu s medziročným rastom presahujúcim šestnásť percent. Najviac smerovalo do strojárstva a stavebníctva, naopak, mierny medziročný výpadok ukázali potravinári. Pod úrovňou silného predkrízového roka 2008 bol vlani lízing strojov a zariadení stále približne o pätinu menší.

