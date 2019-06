Prichádza nová hrozba pre banky

Slovenský bankový trh sa už roky stabilne delí medzi troch väčších hráčov a všetkých ostatných. Menšie banky sa síce snažia dostať nahor, no pozíciu top trojky zatiaľ nikto neohrozuje. Pomer síl by mohli zmeniť noví hráči. Nie však z radov bánk, ale z technologických spoločností, ktoré kombinujú financie s technológiami. Preto sa nazývajú fintechy. Vďaka moderným nástrojom dokážu ponúknuť často lepšie, lacnejšie a prívetivejšie služby než tradičné finančné inštitúcie.

19.06.2019, 08:49 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Doteraz vyzeral recept bankových domov proti úspešným fintechom jednoducho. Spoločnosť, ktorá by ich mohla ohroziť, niektorá z bánk kúpila. Slovenské peňažné ústavy majú výhodu v tom, že tunajší trh je malý, a preto je pre nováčikov neefektívne priamo sa vzoprieť bankám. Náklady na spustenie konkurencieschopnej spoločnosti by boli porovnateľné s tými vo väčšej krajine, no výnosy by boli vzhľadom na veľkosť trhu obmedzené.

Malí hráči zväčša nemajú dosť peňazí, aby takúto expanziu zaplatili. Mnohí bankoví zákazníci sú navyše konzervatívni a je ťažké ich presvedčiť, aby svoju banku zmenili. Okrem toho je čoraz viac klientov pripútaných k svojej banke prostredníctvom hypotéky. Môžu si ju síce preniesť do inej, ale že by ju refinancovali prostredníctvom fintechu, je zatiaľ nereálne.

Ťažká cesta

Aj spoločnosti, ktorým sa podarilo uspieť, tvrdia, že presadiť sa je veľmi ťažké. „Je to náročné najmä pre škálovateľnosť. Na malom slovenskom trhu je postavenie udržateľného obchodného modelu pomerne náročné,“ vraví Ľubomír Nádaský zo spoločnosti Viamo. Táto firma umožňuje klientom troch bánk posielať peniaze na telefónne číslo bez toho, aby poznali číslo účtu adresáta.

