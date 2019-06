Prominent podľa vzoru Škoda

Stredné SUV Škoda Kodiaq sa vlani na ženevskom autosalóne predstavilo v luxusnej verzii Laurin & Klement. Jeho typové označenie znie bonitne a zároveň upozorňuje na tradíciu značky s okrídleným šípom, ktorá siaha hlboko do histórie motorizmu. Skoro by som napísal, že je to najdrahší Kodiaq, aký si môžete momentálne zaobstarať, no odkedy sa v ponuke ocitla aj verzia RS, nie je to pravda.

19.06.2019, 08:49 | Jozef Prosnan | © 2019 News and Media Holding

Exemplár, ktorý sa chystám vyskúšať, poháňa výkonovo skromnejší z dvoch vznetových štvorvalcov (110 kW/150 k, respektíve 140 kW/190 k). Predáva sa aj benzínový derivát 2,0 TSI (140 kW/190 k). V tandeme pracuje dvojspojková prevodovka DSG a tá posiela krútiaci moment výhradne na predné kolesá. Stávka na prvý dojem Skôr ako sa usadím za volantom, chvíľu obdivujem atraktívne formované kreslá zaodeté v béžovej koži. Viem si však predstaviť, ako často by som ich musel dávať ošetriť, aby vyzerali stále tak skvostne. Asi by som ani tú fajnovú kožu nebral – hlavne preto, že nie je perforovaná. Ale uznávam, prvému dojmu ťažko odolať. Nastaviť si správnu polohu za volantom pri plnom elektrickom servise – žiadny problém. Keby sa dalo ešte predĺžiť sedák, nemal by som čo dodať. Elektronický prístrojový štít je pre mňa v Kodiaqu novinka. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



