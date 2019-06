Sprostredkovatelia zviedli boj s reguláciou

Sprostredkovatelia vlani zviedli veľký súboj so štátom o vlastné živobytie. Z pôvodného návrhu ministerstva financií, ktorý mal výrazne okresať ich provízie, zostalo nakoniec torzo. Finanční agenti sa tak nemusia báť výrazného poklesu svojho príjmu.

Ministerstvo financií chcelo pôvodne zregulovať odmenu pre sprostredkovateľov pri úveroch i pri poistkách. Okrem maximálnej výšky provízie navrhovalo ich postupné vyplácanie. To by bolo pre mnohých, ktorí majú sprostredkovanie ako hlavný zdroj príjmu, likvidačné. Ak by im zrazu mesačný príjem klesol na tretinu ich pôvodného zárobku, pravdepodobne by si väčšina hľadala nové zamestnanie. Niektoré spoločnosti odhadovali, že keby parlament schválil pôvodný návrh na okresanie odmien, svoju profesiu by zavesili na klinec až dve tretiny sprostredkovateľov.

Ministerstvo najprv postupné vyplácanie provízií pri úveroch začalo zjemňovať, napokon toto obmedzenie z výslednej podoby zákona vypustilo. Provízie z hypoték tvoria pri väčšine sprostredkovateľov podstatnú časť ich príjmu. Napriek tomu, že zákon postupné vyplácanie v súčasnosti nevyžaduje, mnohé siete už pomaly prechádzajú na postupné vyplácanie odmien. Deje sa to predovšetkým pri poistkách. Pretože nedostanú peniaze naraz, zabezpečia sa na dlhší čas dopredu. A vďaka tomu, že tento prechod nie je náhly, neklesne im výrazne ani ich súčasný príjem.

Zmeny v poistkách

Regulácia sa dotkne len investičného životného poistenia, finanční agenti ju pocítia nepriamo. Zákon totiž nestanovuje maximálnu províziu či jej postupné vyplácanie, ale poisťovne budú od budúceho roku povinné už od začiatku uzatvorenia zmluvy posielať peniaze klienta do fondov. V súčasnosti platí, že veľakrát prvé tri roky si klient vôbec nesporí, iba spláca vstupný poplatok, ktorý slúži na uhradenie provízie.

