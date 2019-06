Stavebné sporenie sa vyrovnáva s najväčšími zmenami v histórii

Nové pravidlá, ktoré začali platiť od začiatku tohto roka, môžu výrazne ovplyvniť záujem o sporenie či úvery zo stavebných sporiteľní. Pre ľudí, predovšetkým ak si odkladajú nižšie sumy, to môže znamenať, že na poplatkoch zaplatia viac, než zinkasujú na štátnej prémii. Stavebné sporiteľne sa musia vyrovnať s najväčšími zmenami v histórii svojej existencie.

19.06.2019, 08:49 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Nové, prísnejšie pravidlá

Najväčšou zo zmien, ktorú pocítia všetci sporitelia, je percentuálne zníženie štátnej prémie z piatich na dva a pol percenta. Kto teda bude chcieť dostať prémiu v rovnakej výške ako vlani, musí na sporenie vložiť dvojnásobnú sumu. Na získanie maximálnej štátnej prémie vo výške 66,39 eura ročne bolo vlani treba vložiť 1 327,80 eura. Od januára sa maximálna výška štátnej prémie zaokrúhlila na 70 eur, ale dostane ju ten, kto si na stavebné sporenie uložil 2 800 eur.

Navyše, podľa nových pravidiel majú od januára nárok na štátnu prémiu len ľudia, ktorých príjem neprekračuje 1,3-násobok priemernej mzdy. V tomto roku ju tak môžu dostať iba sporitelia, ktorých mesačný zárobok nie je vyšší ako 1 316,90 eura. Človek s takýmto hrubým príjmom dostane v čistom na účet 986 eur. To znamená, že keby chcel dostať najvyššiu možnú prémiu, musel by počas roka do stavebnej sporiteľne poslať takmer tri čisté platy. Je otázne, kto si to bude môcť dovoliť.

Keďže zmluvu na stavebné sporenie uzatvárajú najmä ľudia s nižším príjmom, ani v minulosti väčšina z nich nezískala maximálnu prémiu. Jej priemerná výška vlani dosiahla 42,38 eura. To zodpovedá priemernému vkladu 847,60 eura. V prípade, že by klienti tento rok vložili rovnakú sumu ako vlani, dostali by od štátu len polovičnú prémiu.

