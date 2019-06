Udržateľnosť v každom kúte domácnosti. Ako sa mení Ikea

Kto je fanúšikom severského krimiseriálu Bron, ten si cestu vlakom cez Öresundský most, ktorý spája Kodaň so švédskym Malmö, skutočne užíva. Vlak fičí krajinou cez švédske lesy, míňa romantické osídlia a farmy a po jeden a pol hodine dorazí do Älmhultu.

19.06.2019, 08:49 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

Je to ospalé mestečko s obchodíkmi, roztomilými reštauráciami, nulovou kriminalitou a takmer žiadnou dopravou. Väčšina ľudí tu cestuje vlakom alebo jazdí na bicykli. Práve v Älmhulte vznikol v roku 1958 prvý obchodný dom Ikea s lacným nábytkom pre obyčajných ľudí z vidieka. Napriek tomu, že materská spoločnosť sídli kvôli daniam mimo Švédska (v Holandsku, Luxembursku a Lichtenštajnsku), globálna firemná komunikácia a vývoj sa centralizuje v Älmhulte. To je miesto, kde sa prijímajú všetky kľúčové rozhodnutia, ktoré navonok dávajú zákazníkom pocit, že Ikea je stále Made in Sweden. Nepriaznivá vízia Dnes žije v Älmhulte zhruba desaťtisíc obyvateľov. Len ťažko medzi nimi nájdete takých, ktorí v Ikei nepracujú. Drvivá väčšina z približne 4 500 zamestnancov do mesta každé ráno cestuje zo širokej spádovej oblasti. „Je to naozaj smiešne. Všetci z vlaku vystúpia na zastávke Älmhult. Myslím, že máme dva špeciálne vlaky, ktoré sú nasadzované len pre nás,“ vysvetľuje dizajnérka Maria O’Brian. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



