Sony Xperia 1: Unikát  pre puristov 

Na Xperiu 1 som sa tešil už od jej oficiálneho predstavenia na februárovom veľtrhu na MWC v Barcelone. Bolo si však treba počkať ešte ďalšie tri mesiace, kým sa dostala na pulty predajní. Pretiahnutý displej som si už vyskúšal na Xperii 10, ale tu je to až v 4K rozlíšení. Ale hlavne som bol zvedavý, či výrobca fotoaparátov pre veľkú časť značiek mobilov konečne dokázal urobiť poriadny fotoaparát aj pre vlastný smartfón.

19.06.2019 | Marián Biel

Je pre vás centimeter výrazná vzdialenosť? Podľa mňa ani nie. Veľkosť iPhonu XS Max aj Samsungu Galaxy S10+ mi vyhovovala. A desaťtisícom používateľov vo svete tiež. No a Xperia 1 je presne o jeden centimeter dlhšia. Keď sa to tak vezme, so 72 milimetrami je užší než mnoho konkurentov.

Takže pri držaní v jednej ruke palcom dosiahnete bližšie k ľavej hrane displeja (ak ste pravák). Je to ukážkovo spracovaný smartfón z tvrdeného skla Gorilla Glass 6 a hliníkovej konštrukcie. Určite potešila hardvérová spúšť fotoaparátu, ale trochu rušivo pôsobí, že čítačka na pravej hrane nie je zároveň hlavným vypínačom, tak ako pri starších Xperiách.

Tento model Sony predáva aj na americkom trhu a tam nemá potrebný patent. Vypínač je pod čítačkou. Treba sa zmieriť aj s absenciou 3,5-milimetrového jack konektora.

