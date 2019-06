Úspešný fintech? Väčšinou ho kúpi banka

19.06.2019, 08:49 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Banky pochopili, že ak chcú prežiť, nemôžu sa brániť spolupráci s technologickými nováčikmi

Riaditeľ digitálneho bankovníctva Slovenskej sporiteľne Juraj Barta tvrdí, že s fintechmi spolupracujú aj preto, aby ich klienti mohli využívať najmodernejšie veci, ktoré prináša digitalizácia. Ak by sa tomu bránili, mohli by sa ocitnúť v existenčnom ohrození.

Predstavujú fintechy pre banky konkurenciu?

Z celosvetového pohľadu to tak na niektorých trhoch určite je. Niektoré časti trhu sú dokonca pod tlakom fintechov. V stredoeurópskom priestore sú jednotlivé trhy príliš malé a fragmentované, a preto nie sú úplne zaujímavé pre celosvetové technologické spoločnosti. Možno si tu rady niečo skúšajú a fungujú tu aj miestne firmy, ale nepredpokladám, že keby aj prešli na biznisový model, ktorý by banky ohrozoval, tak by sme to v prvom kole pocítili práve tu.

