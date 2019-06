Zisky sa zvyšovali, ale už sa nebudú

Slovenské banky si ako celok zapísali v minulom roku zisk temer 640 miliónov eur, čo robí vlaňajšok druhým najziskovejším rokom v histórii. Napriek tomu mohol chutiť niektorým tunajším bankovým manažérom tak trochu horko-sladko. Jednak je možné, že sa v dohľadnom čase nezopakuje, a ani nie je až taký úžasný, ako sa na prvý pohľad zdá. Medziročne je síce vyšší zhruba o 28 miliónov eur, teda skoro o sedem percent. No takmer celý tento nárast zisku sektora možno vysvetliť jednorazovými vplyvmi.

19.06.2019, 08:49 | Martina Kláseková | © 2019 News and Media Holding

Rast, ale...

Od vlaňajška si VÚB vzala do svojej bankovej súvahy dovtedy svoju dcérsku spoločnosť Consumer Finance Holding (CFH). Nešlo o malú firmu, takže toto spojenie sa odrazilo v bankových číslach. V zisku tiež. Hoci nemožno presne určiť, ako sa bývalý CFH podieľal na vlaňajšej tvorbe zisku VÚB, v roku tesne pred fúziou vytvoril čistý zisk sedemnásť miliónov eur. Ak by bol vplyv podobný, už po jeho započítaní by bol nárast zisku sektora značne chudobnejší. Lenže zabudnúť nemožno ešte na jednu udalosť, ktorá medziročné porovnávanie hospodárskych výsledkov bánk skresľuje. V roku 2017 ešte čistý zisk korigovala strata zhruba desať miliónov eur Sberbank Slovensko, ktorá sa v lete spájala s Prima bankou Slovensko. Bez nej by bola aj porovnávacia báza vyššia.

Už stagnujú

Bez týchto vplyvov tunajší bankový sektor viac-menej opakoval hospodárske výsledky dosiahnuté predvlani. Optimizmom nezaváňajú ani odhady regulátora, podľa ktorého nasledujúce roky zvyšovanie ziskov neprinesú. S takýmto zvratom počítala Národná banka Slovenska (NBS) pri stresovom testovaní bánk aj v zá- kladnom scenári. Teda takom, ktorý je založený na očakávaných (nie pritvrdených negatívnym scenárom) ekonomických ukazovateľoch.

Čistá tvorba rezerv a opravných položiek 1/2

(mil. eur)



PRAMEŇ: TREND Analyses

