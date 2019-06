Ako oživiť mŕtve miesta v hlavnom meste

Niekomu sa môže zdať, že je to prirodzené. Život v lokalitách, kde dominujú kancelárske priestory, nemusí byť mimo pracovných dní taký rušný ako vo štvrtiach, kde sa býva. Dobrým príkladom takýchto kancelárskych miest v Bratislave je Apollo Business Center, kancelárie na Galvaniho ulici či Westend pri Patrónke. Čiastočne to platí aj o Digital Parku či Mlynských nivách. Ešte vo väčšom rozsahu sa podobné štvrte nájdu vo väčších mestách západnej Európy.

Odborníci, s ktorými sa TREND rozprával, však vidia nevyužitú šancu. Veľké kancelárske plochy v meste by podľa nich mohli byť živšie aj po večeroch. A to nielen kvôli bezpečnosti. „Kancelárske priestory s okolím by mali byť pre verejnosť atraktívne aj cez víkendy na rôznorodé voľnočasové aktivity,“ tvrdí hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad.

Ako sa dajú tieto kancelárske monolity oživiť? A poučili sa developeri z minulých chýb? Niektoré z týchto lokalít môžu čoskoro ožiť aj po večeroch. Bude sa napríklad búrať staršia časť Apollo Business Centra, ktorá mala problém so statikou. Na jej mieste vyrastie modernejší komplex. Navyše, blízko tejto lokality už vznikajú byty v projektoch Jarabinky a Discovery Residence.

V Novom Apolle okrem kancelárií plánujú cyklohub a street- foodové prevádzky, ktoré by mali fungovať aj po pracovnom čase. „Našou ambíciou je priniesť život aj do tejto časti Ružinova,“ tvrdí Jakub Gossányi, šéf developmentu HB Reavis Slovakia, ktorá je majiteľom projektu.

