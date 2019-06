Ako sa dostať s biznisom do sveta

Každá firma, ktorá má rastové ambície, sníva o svetovom trhu. Aj keď Slovensko je počtom obyvateľov rovnocenné väčšiemu európskemu mestu. Ako však nastaviť biznis tak, aby oň mali záujem aj za hranicami? Spýtali sme sa tých, ktorým sa tento krok podaril.

Ak chce firma uspieť na zahraničných trhoch, nestačí mať kvalitný produkt. Oveľa dôležitejšie je, aby do svojho podnikateľského života zaradila základnú ľudskú črtu, ktorá človeku pomohla uspieť aj v evolúcii – schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam, v tomto prípade rôznym krajinám. Ak niečo funguje v jednej krajine, neznamená to, že to bude fungovať aj u susedov. To sa týka samotného produktu, ale aj marketingu, ktorý má o produkte informovať cieľovú skupinu.

Výber krajín na vývoz

„Každá krajina má svoje špecifiká, ale vždy sa snažíme nájsť prijateľný kompromis pre obe strany. Ako príklad uvediem Nemecko, kde je trend bývať v nájomných bytoch. Nemecký zákazník teda neobľubuje skrinky zavesené na stene, pretože si musí pýtať povolenie na vŕtanie do steny. Súčasný svet je už značne globalizovaný a nové trendy sa šíria rýchlo: čo je moderné v jednom regióne, bude o chvíľu moderné všade,“ otvára tému rozdielnosti trhov Tomáš Masaryk, ktorý má v slovenskom výrobcovi nábytku Decodom na starosti externú komunikáciu.

Vysvetľuje, že v Decodome pri expanzii vždy zohľadňujú kúpyschopnosť daného regiónu, respektíve kategórie obyvateľov, pre ktorú sú ich produkty určené: „Dôležitá je miera rovnakého vkusu a dizajnového pohľadu na nábytok. Určite uprednostňujeme, keď má daná krajina rovnaké ‚chute‘ ako my. Pri výbere treba osobne navštíviť krajinu, ideálne v sprievode osoby, ktorá pozná trh a jeho špecifiká, na ktoré vás upozorní.“

