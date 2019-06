Ako sa papiernik Fiľo napokon našiel aj v biznise s mäsom

Po počiatočnom nadšení prišiel prudký pád. Až na tú úroveň, že celé nové podnikanie skoro odpredal. No dnes mu ten istý biznis nielen výrazne rastie a začína slušne zarábať, ale prikupuje k nemu aj ďalšie posily.

26.06.2019, 11:17 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Asi takto vyzerá v skratke mäsiarske podnikanie dlhoročného papiernika Milana Fiľa, ktorý sa do veľkého biznisu dostal prostredníctvom privatizácie ružomberských papierní. To, že sa okrem papiera cíti dobre aj v mäsiarskom odvetví, pritom nezabezpečili iba vydarené manažérske výmeny či zefektívňovacie kúry, ale aj stávka na vyššiu kvalitu. Kedysi dominantné párky i najlacnejšie jemné salámy Fiľov mäsokombinát Tauris zamenil za viac šuniek, suchých salám či tradičných zabíjačkových špecialít. Aj využívanie mrazeného mäsa vymenil za mäso čerstvé. Po zlepšení výkonu si Tauris dokonca pred troma rokmi kúpil spracovateľa rýb Rybu Košice. Ten sa mu síce spočiatku prepadol do strát, no už aj on sa vzmáha.

Vynorenie po hlbokom ponore

M. Fiľo vstúpil do mäsiarskeho biznisu pred vyše dvanástimi rokmi v čase, keď boli mäsiarske závody veľkým akvizičným hitom. Mnohé totiž nezvládli splácanie investícií na splnenie náročných hygienických noriem EÚ, a tak ich vlastníci chceli predať. Okrem investičnej skupiny Penta sa vtedy na mäsokombináty vo veľkom zameral aj M. Fiľo. Kúpil spišskonovoveský MäsoSpiš, myjavský podnik Fabuš, no hlavne veľký rimavskosobotský podnik Tauris aj s jeho odštepnou fabrikou v Mojmírovciach pri Nitre. No po počiatočnom nadšení prišiel prudký pád.

Medzi rokmi 2008 až 2011 Fiľove mäsokombináty prerobili dohromady dvanásť miliónov eur. Nielen pre krízový pád cien a spotreby mäsových produktov, ale aj pre hádky bývalých lídrov jeho mäsiarskych závodov, ktorí v nich zostali pracovať aj po jeho vstupe. Považský mäsiar Anton Fabuš, ktorý M. Fiľovi predal myjavský závod, po odchode z rozhádaného Taurisu dokonca začal v mäsiarstve podnikať znova. A to napriek pôvodným dohodám s Fiľom, že k takémuto kroku nepríde. Fabušov Púchovský mäsový priemysel síce medzitým skrachoval a dnes pokračuje už len v konkurze, no v krízových rokoch Fiľov Tauris spadol s tržbami zo sto na menej ako 50 miliónov eur a jeho trhový podiel sa zmenšil z 25 len na niečo viac ako 15 percent. Myjavský i spišský podnik vtedy papiernik dokonca zavrel. A na oslabený Tauris mal ponuky na prevzatie.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť