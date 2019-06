Kedy na Slovensko dorazia zdieľané e-kolobežky

Mnohí ľudia vidia e-kolobežky (prípadne e-skútre) ako hračky. Veď ešte donedávna sme si pod kolobežkou primárne predstavili tradičné „premiestňovadlo“ pre deti.

26.06.2019, 08:34 | Marián Biel

Od konca 20. storočia sa však kolobežky aj vďaka popkultúre dostali viac do povedomia, začalo sa na nich jazdiť v skejtparkoch, vznikli rôzne organizácie a kluby fanúšikov tohto športu. Hoci stále šlo o klasické kolobežky na pohon vlastnou nohou.

Nastupuje mikromobilita

Za posledných desať rokov sa vďaka miniaturizácii a vývoju batérií dostali drobné elektromotory aj do kolobežiek a vznikol z toho nový produktový segment. A keď sa objaví nejaká technologická novinka, takmer vždy to znamená dve veci. Po prvé, viacero firiem sa pokúsi vybudovať na nej biznis dúfajúc, že sa z nej stane hit. Po druhé, legislatíva si s novinkou istý čas nevie poradiť.

Príkladom je Uber, ktorý celé roky, vrátane Slovenska, fungoval v akejsi zákonnej sivej zóne. Je to taxi, nie je to taxi? Podobne je to s e-kolobežkami. Sú to skôr kolobežky alebo malé skútre? Obavy z pripravovanej legislatívy ohľadom e-kolobežiek boli jedným z dôvodov, ktoré mohli limitovať plány firiem na spustenie služieb zdieľaných kolobežiek – obdobne ako dnes vo viacerých mestách funguje požičiavanie bicyklov (bike sharing).

