Lekár ako benefit. Firmy čoraz viac riešia zdravie zamestnancov

Tretinu až polovicu dňa strávia ekonomicky aktívni ľudia v zamestnaní. Na ich zdravie prirodzene vplýva aj práca a prostredie, v ktorom ju vykonávajú. Ak chcú firmy zdravých, produktívnych a motivovaných zamestnancov, mali by na to myslieť a v rámci benefitných programov investovať do prevencie. V opačnom prípade sa môžu dočkať len krátkodobých úspechov a vyhorených zamestnancov.

26.06.2019, 08:34 | Mária Hunková | © 2019 News and Media Holding

Dbať o svoje zdravie majú v prvom rade samotní ľudia, no viesť by ich k tomu mal aj štát a zdravotné poisťovne, ktoré majú manažovať zdravotnú starostlivosť o svojich klientov. Národné preventívne programy sú však zamerané na včasné odhalenie závažných ochorení. Preventívne programy poisťovní cielené priamo na pracujúcich sú skôr jednorazové aktivity. Napríklad im preplácajú kúpele alebo pre nich organizujú takzvané dni zdravia, počas ktorých na pracoviskách robia osvetové prednášky, zdravotné testy, merania či tréningy. Vo väčšej miere a hlavne súvisle sa o zdravie svojich zamestnancov starajú prevažne zamestnávatelia. Niekedy ich do toho tlačí štát, ako napríklad pri zavedení rekreačných poukazov. Od januára tohto roka musia spoločnosti, ktoré majú 50 a viac ľudí, poskytnúť príspevok na rekreáciu veľkej časti svojich pracovníkov, ktorí o to požiadajú. Aj keď úmyslom bolo podporiť cestovný ruch, nedá sa uprieť, že benefity získajú pracujúci. Náklady zase zamestnávatelia, ročne ide celkovo o desiatky miliónov eur. Neprehliadnite Testy dostali niektorí zbytočne. Iným chýbali

