Top 200 (2/2)

1 Do rebríčka sú zaradené firmy, ktoré do 19. júna 2019 zverejnili alebo TRENDU poskytli aspoň základné údaje o hospodárení za rok 2018. Ak nie je uvedené inak, údaje sú individuálne; 2 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru; 3 Uvedený je stav pracovníkov ku koncu roka; 4 Údaje za rok 2018 sú odhad TREND Analyses ; 5 Tržby sú bez spotrebnej dane ; 6 Údaje za rok 2018 sú z výročnej správy materskej spoločnosti; 7 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 28. februára 2019 ; 8 Údaje sú konsolidované za spoločnosti Schaeffler Kysuce a Schaeffler Skalica; 9 Údaje sú konsolidované; 10 Údaje za rok 2018 sú predbežné, neauditované; 11 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 31. januára 2019 ; 12 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 31. augusta 2018 ; 13 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. septembra 2018 ; 14 Spoločnosť v priebehu roka 2018 menila účtovné obdobie z kalendárneho roka na hospodársky. Pre medziročné porovnanie sú uvedené údaje za kalendárny rok; 15 Od 1. marca 2017 zmena právnej formy z s.r.o. na k.s. Z toho dôvodu sú údaje za rok 2017 len za desať mesiacov; 16 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 31. mája 2018 ; 17 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 31. marca 2019 ; 18 Do 30. apríla 2018 SE Predaj, s.r.o., Bratislava; 19 Do 1. januára 2018 SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o., Gemerská Hôrka; 20 Do 25. februára 2019 Hyundai Dymos Slovakia, s.r.o., Žilina; 21 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 31. októbra 2018 ; 22 Tržby sú bez dotácie na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry zo ŠR vo výške 296 476-tisíc eur v roku 2018 a 274 075-tisíc eur v roku 2017 ; 23 Dňa 14. februára 2018 sa spoločnosť zlúčila s Helios Alliance, s.r.o., Bratislava. Do 18. júla 2018 Interagros VP, a.s., Bratislava; 24 S účinnosťou od 1. júna 2018 spoločnosť predala divíziu Mobility; 25 Do 4. marca 2018 Pivovary Topvar, a.s., Veľký Šariš. Z dôvodu zmeny finančného roku sú údaje za rok 2017 len za 9 mesiacov; 26 Do 31. augusta 2018 GGP Slovakia, s.r.o., Poprad; 27 Tržby sú bez úhrady dopravných služieb vo verejnom záujme zo ŠR za rok 2018 aj 2017; 28 Do 31. decembra 2018 PSL, a.s., Považská Bystrica; 29 Tržby sú vrátane koncesionárskych poplatkov vo výške 82 570-tisíc eur v roku 2018 a 80 982-tisíc eur v roku 2017; n – nedostupný údaj;