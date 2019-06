Trnavská fabrika PSA si posilňuje elektrickú nohu

Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia zapúšťa hlbšie korene v elektromobilite. Materský francúzsky koncern jej zveruje montáž batériových packov pre svoje hybridné a elektrické vozidlá. Potvrdzuje tak, že so slovenským závodom, v ktorom vyrába autá od roku 2006, počíta aj do budúcnosti. Trnava má čerstvé skúsenosti s výrobou plnoelektrických áut s nulovými emisiami CO2. Na jar začali z liniek fabriky schádzať historicky prvé vozidlá značky Peugeot s elektrickou motorizáciou e-208. Montáž elektromobilu je súčasťou výrobného programu novej generácie „dvestoosmičky“, ktorá sa dostane na trh v druhej polovici roka.

26.06.2019, 08:34 | Marek Legéň | © 2019 News and Media Holding

Ohlásený projekt

Vyhlásenie, že PSA umiestňuje výrobu batériových jednotiek do Trnavy, prišlo z francúzskeho závodu na výrobu motorov v Trémery. Agentúra Reuters pri ňom cituje viceprezidenta koncernu a riaditeľa pre priemyselnú výrobu Yanna Vincenta. Vysokopostavený manažér predpokladá, že firma časom zareaguje na rastúci dopyt po elektrických vozidlách a montáž packov rozšíri aj do ďalších závodov. Po trnavskej prevádzke by mali batérie zakotviť aj v španielskom meste Vigo.

Montáž batériových packov priamo v areáli trnavskej fabriky zefektívni logistiku súvisiacu s výrobou elektromobilu e-208. Už menej to platí v prípade ďalšieho elektrického auta z portfólia PSA, ktorým je Opel Corsa-e. Podľa portálu Electrive.com je vzdialenosť medzi montážnym závodom Corsy v Zaragoze vo východnom Španielsku a „batériovou“ prevádzkou vo Vigu na pobreží Atlantiku viac ako osemsto kilometrov.

Posilnenie elektrickej nohy trnavskej automobilky neprichádza ako blesk z jasného neba. Slovenské úrady dostali projekt na posúdenie vplyvov na životné prostredie ešte vlani. Podľa neho sa majú batériové packy montovať do vozidiel vyrábaných v Trnave, v pláne je tiež export do iných fabrík. V dokumente sa počíta s ročnou výrobou šesťstotisíc až jeden milión modulov s montážou v existujúcej hale. V súvislosti s projektom sa očakávalo prijatie šesťdesiatich zamestnancov.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť