Umenie manažovať ľudí na diaľku

Slovenská firma, ktorá pôsobí aj v zahraničí, tam nemusí vždy otvárať samostatnú pobočku. Niekedy si vystačí s menším tímom spolupracovníkov, ktorí poznajú miestny trh.

Ako však takéto skupinky ľudí po svete manažovať, aby boli stále súčasťou tímu? Na túto tému sme sa pozhovárali s Vladimírou Neuschlovou, konzultantkou v oblasti vedenia ľudí a podnikovej kultúry.

Sú dôležité aj osobné stretnutia s pracovníkmi v zahraničí, aby sa dalo hovoriť, že tvoria jeden tím, alebo stačí, keď s nimi slovenskí manažéri udržiavajú videokontakt?

Vedenie ľudí na diaľku, takzvaných virtuálnych tímov, dnes už nie je nič výnimočné. Video- a audiotechnológie firmám výrazne uľahčili život. Spomalili však budovanie dôvery, ktorá je základom dobrých vzťahov a nadpriemerných výsledkov. Pri vedení virtuálnych tímov je preto dôležité – pokiaľ je to možné – zabezpečiť pravidelný osobný kontakt. Minimálne raz ročne, ideálne štyrikrát do roka. Pritom by bolo dobré čo najviac hovoriť o témach mimo práce, nielen o nej samotnej. Tabuľky a grafy možno predebatovať aj telefonicky, ale to, či človek zažíva ťažké obdobie, a preto jeho výkon nejaký čas ide dole vodou, sa dá zistiť zväčša až osobne. Nadriadený buduje dôveru tým, že sa o svojho zamestnanca úprimne zaujíma a pozerá sa mu do očí. Virtuálne tímy potrebujú pravidelný, ideálne vizuálny kontakt napríklad cez Skype alebo Zoom. Ak má firma tím predajcov po celej Európe, mali by sa pravidelne takto rozprávať nielen s nadriadeným, ale aj s ostatnými pobočkami. Treba nastaviť jasnú štruktúru virtuálnych stretnutí: kto sa bude s kým a o čom rozprávať a ako často. Stretnutia musia mať agendu a do príprav by sa mali zapájať všetci.

