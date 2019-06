Veľká menová inovácia je tu

26.06.2019, 08:34 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Kryptomeny dostali novú vzpruhu. Stojí za ňou ohlásenie libry – novej digitálnej meny spoločnosti Facebook. Prudký rast hodnoty kryptomien z minulého týždňa naznačuje, že investori stavajú na príchod veľkej inovácie. Facebook má totiž potenciál priniesť na trh s platobnými systémami radikálnu zmenu.

Spoločnosti Marka Zuckerberga dlhodobo chýba úspešný platobný model a práve libra má šancu dieru zaplátať. Ak sa jej to podarí, Facebook môže so svojou bázou dvoch miliárd používateľov začať rýchlo konkurovať nielen tradičným platobným bránam, ale aj tradičným peniazom.

Libra, ktorá sa má spustiť do roka, bude skôr platobná metóda ako špekulatívna investícia. Napriek tomu, že je to kryptomena, jej hodnota bude stabilná, keďže má byť plne krytá finančnými aktívami. Libra by sa mohla stať novým ťahúňom príjmov Facebooku.

Nastupujúca kryptomena však nie je len o ziskoch. Mark Zuckerberg nikdy nevidel svoju spoločnosť iba ako biznis. Dlhodobo sa profiluje do roly vizionára a filantropa, ktorý chce zmeniť svet. Pred pár rokmi sa s manželkou Priscillou Chanovou rozhodli, že do svojej nadácie časom prevedú 99 percent akcií spoločnosti.

