Vrchol falošnej solidarity Smeru

Vláda Smeru sa v predvolebnom roku otriasa ako fiškálny oslík a sype milióny eur na všetky strany. Z viac ako polmiliardového balíka sa ujde podnikateľom, spotrebiteľom, rodičom a hlavne dôchodcom. Robert Fico túto „vlajkovú loď sociálnych opatrení“ zdôvodňuje slovami, že keď sa darí krajine, musia to pocítiť aj ľudia. A hlavne voliči, žiadalo by sa spresniť. Najväčší kus koláča za najvýhodnejších podmienok si totiž opäť odhryznú seniori, ktorí sa už stali väčšinovým elektorátom upadajúceho Smeru.

Pre vládu krajiny posadnutej konzumom zjavne niet väčšej priority, ako rozdať dôchodcom ku koncu roka extra peniaze na nákupy darčekov. Tento rok bude obzvlášť štedrý a vianočný príspevok k dôchodku bude dokonca dvojnásobný. Minister práce Ján Richter to zdôvodnil kombináciou zlepšovania sociálnej situácie seniorov a predvianočného obdobia. Podľa oficiálnych štatistík pritom chudoba ohrozuje menej ako sedem percent dôchodcov, zato v prípade neúplných rodín s deťmi je to zhruba 40 percent. Väčšiu sociálnu (i emocionálnu) logiku by preto mal extra vianočný prídavok na dieťa alebo trinásta rodičovská a materská dávka. Nič také však nie je v pláne.

Smer sa snaží túto zjavnú nevyváženosť napraviť výrazným zvýšením rodičovského príspevku. Je to nepochybne dobré rozhodnutie, ale z hľadiska sociálnej spravodlivosti v spoločnosti opäť silne kríva. Rodičovský príspevok sa zvýši o slušných 150 eur na finálnych 370 eur, ale len pre tých, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali a platili nemocenské poistenie. Nezamestnaní a študentky majú smolu. Polepšia si len o 50 eur a mesačne budú dostávať 270 eur.

V prípade extra vianočného príspevku pre dôchodcov žiadna takáto podmienka neexistuje. Štát nerozlišuje, či pred nástupom na penziu pracovali alebo nie. Práve naopak − dvojnásobný príspevok v plnej výške 200 eur dostanú seniori s najnižšími dôchodkami. Sú to ľudia, ktorí v ekonomicky aktívnom veku zarábali veľmi nízku mzdu alebo boli dlhšie obdobie nezamestnaní.

