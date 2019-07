Apple Pay na Slovensku

Americká spoločnosť Apple sprístupnila už aj u nás platobnú službu Apple Pay pre majiteľov iPhonov či Apple Watch zo Slovenska. Na nákup v supermarkete si tak po novom už nebude potrebné brať bankovú kartu, lebo si ju (virtuálne) budete nosiť v mobile alebo smart hodinkách. Jednoduchšie budú aj nákupy v e-shopoch. Používatelia konkurenčného Google Pay potvrdia, že nastavenie služby v zariadení je pritom otázka nanajvýš pár minút. Zo slovenských bánk službu zatiaľ ponúka J&T Banka, mBank, Tatra Banka a Slovenská sporiteľňa. Poštová banka ponúkne ApplePay v dohľadnom čase a neskôr sa k nej pridajú aj ostatné veľké banky.

Huawei si môže vydýchnuť

Prešiel len mesiac po oznámení zákazu predaja amerických zariadení čínskej spoločnosti a vyzerá to tak, že sa takmer všetko vráti do starých koľají. Americký prezident zmenil názor a dovolí americkým firmám predávať softvér, čipy a ďalšie komponenty Huaweiu. Okrem amerických výrobcov komponentov si vydýchnu určite aj majitelia smartfónov tejto značky. Hoci firma deklarovala, že sa pre nich nič nemení, predsa len táto neistota do budúcnosti nepôsobila dobre. Týka sa to aj mobilov dcérskej značky Honor. Všetko za zjavne vráti do starých koľají a už v auguste vybrané modely týchto značiek dostanú upgrade na Android Q, po lete by mal mať premiéru prémiový Huawei Mate 30 Pro.