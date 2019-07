Cenami ovenčený Kozí vŕšok je späť. Uhradil dlhy a pridáva nové produkty

Keď pred ôsmimi rokmi rozbehol Martin Gračka doma na Slovensku inovatívny syrársky koncept Kozí vŕšok, výrazne ním rozčeril hladinu tunajšieho tradičného syrárstva. Tento bývalý ekonóm a právny poradca z globálnych poradenských firiem i newyorského sídla OSN postavil pri liptovskej Ivachnovej, hneď vedľa frekventovanej diaľnice, nielen syráreň, ale aj štýlovú reštauráciu, minizoo a benzínku. Takéto centrá sú známe skôr zo západoeurópskych diaľnic.

03.07.2019

A to sa ešte jeho kozie, ovčie i kravské syry dostali nielen do všetkých domácich sietí supermarketov, ale rýchlo sa stali aj najoceňovanejšími slovenskými syrmi s medailami z najprestížnejších svetových súťaží World Cheese či Great Taste.

Keď TREND pred rokom zverejnil, že firma Leonteus, ktorou M. Gračka zastrešuje syrársky biznis, upadla do dlhov na daniach i odvodoch a už dlhšie kopí aj účtovné straty, nevrhalo to na ňu až také dobré svetlo. V súčasnosti sa však dá povedať, že to najhoršie má syrársky startup za sebou a dokonca sa zasa vzmáha.

Nielenže svoje dlhy výrazne znížil a za vlaňajšok sa posunul do zisku, navyše ešte viac zvýrazňuje svoj záujem o inovácie. Z mlieka už nevyrába iba syry či jogurty, ale na jeseň uvedie na trh nové mliečne doplnky podporujúce imunitu.

