Čo sa oplatí mať  so sebou 

Skoro každé „office“ zamestnanie si skôr alebo neskôr vyžiada cestovanie – za klientom, na veľtrhy, školenia alebo hoci na obhliadku poistnej udalosti. Všetky tieto cesty môžu byť aspoň o niečo efektívnejšie a pohodlnejšie s novinkami v oblasti technológií, ktoré majú niekoľko spoločných vlastností.

Najprv je to kompaktnosť. Nie vždy je poruke služobné alebo vlastné auto, do ktorého sa dá nahádzať polovica kancelárie. Sú to skôr zariadenia, ktoré by sa mali vojsť nie iba do príručnej batožiny, ale možno aj do kabelky.

Druhou spoločnou črtou je univerzálnosť a praktickosť. Či už to sú nové laptopy ako jadro prenosnej kancelárie, odolný prenosný disk s hardvérovým šifrovaním, vreckový projektor, alebo smartfón s nevšednou kamerou. Do tretice majú spoločné to, že ide o technologické novinky s novými funkciami a vysokým výkonom. Nikto nepovedal, že na prácu sa majú používať len priemerné zariadenia.

Vybrali sme niekoľko z nich, ktoré by sme sami ocenili na služobných cestách alebo pri práci v teréne. Je pravda, že niektoré sa cenovo dajú zaradiť skôr do prémiovej triedy. Napríklad príručný inteligentný kufor od firmy Samsara alebo nový prírastok medzi laptopmi od Huawei. Disponujú nevšednými vlastnosťami, ktoré môžu stáť za vyššiu investíciu. Vo výbere sú však aj také, ktoré sa môžu pochváliť veľmi dobrým pomerom výkonu alebo výbavy a ceny. Napríklad najnovší smartfón od Asusu, ktorý vzhľadom na použité komponenty celkom milo prekvapil sumou, ktorú si zaň výrobca pýta.

