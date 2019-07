Lex Kiska smrdí zúfalstvom. Lex Harabin hlúposťou

Hoci Slovensko sa nikdy nevyznačovalo vysokou úrovňou legislatívneho procesu a politickej kultúry, schválenie aktuálnej novely zákona o volebnej kampani z dielne SNS predsa len prekvapilo. Presadiť takú zásadnú zmenu financovania politických strán pár mesiacov pred začiatkom predvolebnej kampane za 24 hodín je počin hodný Vladimíra Mečiara v rozpuku síl.

03.07.2019, 10:42 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

Čo neprekvapilo, je to, že ide o útok na konkurenciu cez peniaze. Vládne trio je schopné vnímať politickú angažovanosť len s kalkulačkou v ruke. Predstava, že by sa pokúsilo o boj s opozíciou nejakou prepracovanou reformou, personálnym osviežením alebo nebodaj zmysluplnou víziou smerovania krajiny, je úsmevná. O to viac pobaví, že nové kladivo na mimoparlamentné strany koaličná trojka zdôvodňuje tak, že v politickom ringu sa má zápasiť programami a nie peniazmi. Je to však vylamovanie otvorených dvier. Slovensko sa totiž po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice už dostalo do fázy, keď ľudia vnímajú program a hodnoty kandidátov viac ako reklamu a mítingy. Povedať, že peniaze, bilbordy a populizmus sú zbytočné, sa nedá, ale ich váha v rozhodovaní voličov klesá a koalíciu to desí. Lebo nič iné nepozná. Lex Kiska má preto jediný cieľ: priškrtiť financie neparlamentných strán a pribrzdiť tak vlnu volebných úspechov politických nováčikov, ktorí už vyhrali troje volieb za sebou a hrozí, že prečíslujú vládne strany aj v marcových voľbách do NR SR. Zvrátiť tento trend by však vzhľadom na pokročilú fázu rozkladu vládnych strán bolo ťažké i pre Viktora Orbána.

Bez povšimnutia by nemala prejsť ani paralelná norma od opozície, ktorá chce narýchlo vytlačiť z predvolebného boja bývalého šéfa Najvyššieho súdu ustanovením, aby sudca kandidujúci vo voľbách stratil talár. Ústavná väčšina poslancov, ktorá zdvihla ruku za lex Harabin, dokazuje, ako veľmi sa obáva vstupu Štefana Harabina do ringu. Opäť však ide o zásah do pravidiel politického boja tesne pred voľbami a takáto zmena by si rovnako ako v prípade lex Kiska zaslúžila, aby jej predchádzala odborná debata a pripomienkové konanie. Presadiť ju ako pozmeňovací poslanecký návrh je politicky nekultúrne. Najmä ak sa s ňou spájajú obavy z protiústavnosti, keďže skupine ľudí obmedzuje pasívne volebné právo. Ústavný súd už v minulosti zrušil podmienku aspoň stredoškolského vzdelania kandidátov na starostov a primátorov. Rovnako môže skončiť aj lex Harabin, čo ešte viac zvýši kredit a popularitu neúspešného prezidentského kandidáta v talári u voličov.