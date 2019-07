Lov na manažérov. Čo robiť, keď sa vám ozve lovec mozgov

Kandidát mal 38 rokov. Príliš mladý na túto pozíciu a vedel to. Sluchy si takmer nepoznateľne prifarbil do siva. Už som to videl. Už som videl všetko. Videl som kandidátov s kriedou vo vrecku, aby mali čo najsuchšie podanie ruky. Do poznámok k pohovoru som si poznačil: Motivovaný. Zameraný na výsledky...

03.07.2019, 10:43 | Tomáš Nejedlý | © 2019 News and Media Holding

Tieto slová vložil nórsky spisovateľ Jo Nesbø do úst svojho knižného hrdinu Rogera Browna. Príbeh sebavedomého a ambiciózneho headhuntera s názvom Lovci mozgov sa predal vo viac než tridsatich miliónoch výtlačkov, jeho autor ním získal svetovú slávu. No koľko pravdy a koľko fantázie vložil do fiktívnej postavy? Koho hľadajú „Samozrejme, je to veľmi pritiahnuté za vlasy. Tento spôsob manipulácie, keď sa so svojimi kandidátmi hrá ako mačka s myšou, by mu v skutočnosti dlho nevydržal,“ tvrdí Silvia Kotúčová, ktorá sa v oblasti executive search, teda hľadania ľudí metódou priameho oslovenia, pohybuje takmer dve dekády. Konzultantka spoločnosti Matt Consulting patrí na Slovensku medzi najskúsenejších headhunterov. Tvrdí, že kľúčom k úspechu v tomto biznise je dlhodobo budovaná dôvera, prax a reputácia. Takmer každá spoločnosť skôr či neskôr narazí na potrebu získať do svojich služieb nového riaditeľa či úzko špecializovaného odborníka, ktorých je na trhu práce nedostatok. Miesto môže obsadiť nástupcom zvnútra firmy. Ak však takého nemá, hľadanie musí zveriť vlastným personalistom, náborovej agentúre alebo – špecialistom na priame oslovovanie. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



