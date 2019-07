Pre pivovary je festival o marketingu, nie o biznise

03.07.2019, 10:43 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Najviditeľnejším partnerom každého letného hudobného festivalu je spravidla pivovar

Žiaden veľký hudobný festival na Slovensku sa nezaobíde bez silného partnera. Najčastejšie ide o pivovary, telekomunikačné firmy či banky. Ich značka sa zvyčajne premietne aj do názvu festivalu. Pohoda mala zopár rokov prívlastok Bažant. Kým niektoré podujatia nemajú problém so žiadnym partnerom, šéf Pohody Michal Kaščák hovorí, že na sponzorov majú prísne kritériá. „Neprijmeme peniaze od firiem mečiarovských privatizérov ani od takých, ktoré by chceli niečo v rozpore s hodnotami nášho festivalu.“

Tento rok rokovali i s firmou, ktorá chcela špeciálne výhody pre vybranú skupinu ľudí, napríklad vlastné rady v gastroprevádzkach či pri výčapoch. Na niektorých festivaloch existujú VIP sektory pod pódiom, ktoré však podľa M. Kaščáka zabíjajú pravú koncertnú atmosféru. Na druhej strane je pragmatizmus. V roku 2018 napríklad medzi partnerov českého festivalu Colours of Ostrava patrila skupina Agrofert kontroverzného českého premiéra Andreja Babiša. „Ľudia si neuvedomujú, že partneri im preplácajú časť vstupenky,“ uviedla vtedy pre Český rozhlas organizátorka akcie Zlata Holoušová.

Kupujú si lásku

Silná firma na festivale nie je výhodná len pre zákazníkov. Mohlo by sa zdať, že energetické spoločnosti alebo automobilky nemôžu mať z komerčnej stránky šancu na úspech. Je totiž ťažko predstaviteľné, že človek ohúrený zážitkami z letného festivalu si po príchode domov kúpi nové auto alebo sa prihlási na odber energií od iného dodávateľa.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť