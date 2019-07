Predpovedať pád a potom rast? Investovanie takto funguje málokedy

03.07.2019, 10:43 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Príchod krízy odrádza mnohých ľudí od toho, aby začali investovať. Obávajú sa totiž, že ak vložia peniaze do akcií, pád trhov im investíciu okamžite znehodnotí.

Správny čas na to, kedy začať investovať, však neexistuje. Zhodli sa na tom odborníci na diskusnom dopoludní Rizikom nie je investovať, ale neinvestovať, ktoré týždenník TREND organizoval v spolupráci so spoločnosťou Fincentrum. „Pokiaľ investujem dlhodobo a postupne, nemá zmysel rozmýšľať, či investovať, alebo nie. Poznám ľudí, ktorí čakajú na recesiu už päť rokov. Za ten čas išli trhy hore o sto percent,“ povedal spoluzakladateľ spoločnosti European Investment Centre Roman Scherhaufer.

Recesia príde, otázne je kedy

V súčasnosti môže byť najväčším spúšťačom krízy obchodná vojna medzi USA a Čínou. Ak by sa prehlbovala, príchod recesie sa môže výrazne priblížiť. „Dokonca sú hlasy, že do dvanástich mesiacov tu recesiu budeme mať, ak sa ešte bude eskalovať vojna medzi Čínou a USA. Nie je to tak, že by o mesiac či dva mala byť recesia. Tomu zatiaľ nič nenasvedčuje,“ hovorí senior analytik Fincentra Peter Világi. Príchodu krízy môže pomôcť aj neistá situácia okolo brexitu, problémy s dlhom viacerých krajín či politická situácia v niektorých štátoch.

„Stratégia, pri ktorej sa snažíme časovať trh tým, že počkáme na vhodnejšie obdobie, väčšinou nevedie k očakávanému cieľu,“ vyhlásil predseda predstavenstva Slovenskej asociácie správcovských spoločností Roman Vlček.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť