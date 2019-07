Radšej spaľovňu ako skládku? Mestá nie sú nadšené

Odložiť na skládku je podľa ministerstva životného prostredia najhoršia vec, akú môžu mestá a obce s odpadom urobiť. Lenže zatiaľ aj najlacnejšia. Ponúkané alternatívy v podobe spaľovne odpadu či recyklácie sú drahšie a pre pohodlných ľudí bolestivejšie. Aj preto sa stále nedarí odpad separovať a zhodnocovať podľa plánov.

03.07.2019, 10:43 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Je riešením odpad spaľovať? Firma ewia ohlásila v polovici mája veľkú investíciu do budovania nových spaľovní odpadu a recyklačných centier. Do ich výstavby chce investovať v priebehu niekoľkých rokov zhruba 600 miliónov eur. Prvá by mohla stáť v roku 2025. Celkovo by ich mohlo byť na Slovensku päť.

Investori z Wood & Company, ktorí stoja za firmou ewia, chcú využiť predpokladaný trend znižovania skládkovania komunálneho odpadu v obciach a mestách na 10 percent jeho hmotnosti do roku 2035, čo je cieľ, ktorý prijala Európska únia. Na Slovensku sa podľa posledných štatistík skládkovalo približne 60 percent komunálneho odpadu, 30 percent sa triedilo a len 10 percent sa využilo na výrobu energie.

Finančníci predpokladajú, že obce a mestá nebudú schopné problém so skládkovaním riešiť samostatne, pretože investície do spaľovní či recyklačných centier sa pohybujú v stovkách miliónov eur.

