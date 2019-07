Rozbušky, logické chyby, spletité lži. Ako ich zvládnuť?

Kognitívni vedci už dlhšie poukazujú na to, že človek nie vždy koná racionálne a je dôležité na to brať ohľad. Máme sklon zovšeobecňovať, čo prechádza do stereotypov, často hľadáme len informácie, ktoré potvrdzujú, čo si myslíme, a prehliadame argumenty, ktoré nám nesedia do svetonázoru. Máme sklon hľadať príčinu a následok v úplne náhodných udalostiach a sme slabí v odhadovaní pravdepodobnosti. Aby toho nebolo málo, radi preceňujeme vlastné vedomosti, intelekt i morálny kompas. Áno, týka sa to aj vás, ktorí čítate tieto riadky.

03.07.2019, 10:43 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

Ako kriticky mysliaci ľudia by sme nemali len pasívne preberať informácie. Mali by sme sa ich snažiť interpretovať v celkovom kontexte, pátrať po primárnych zdrojoch. Kritické myslenie odmieta bezhraničnú dôveru v autority a dogmy, nabáda vidieť názory z mnohých uhlov bez toho, aby sme uverili konšpiračným teóriám. Nedať sa omámiť lacnými argumentmi z podivných webov, ale pýtať sa, odkiaľ informácie pochádzajú a kto je ich autorom. O tom všetkom je kniha Sila rozumu v bláznivej dobe, ktorej autorom je lektor kritického myslenia Ján Markoš. Dehumanizácia človeka V kapitole Človek človeku vlkom rieši J. Markoš akútny problém: nenávisť na internete, ktorá dokáže pripraviť pôdu pre násilie. Otvorene varuje pred dehumanizáciou, teda neschopnosť a neochotou vidieť v online priestore iného človeka. Môžeme si o stranách ĽSNS a Smer-SD či o ich sympatizantoch myslieť čokoľvek, ale treba uznať, že facebooková stránka Zomri to rada prepáli. Keďže jej administrátori vystupujú anonymne (v lepšom prípade s vrecami na hlavách), etickosť ich konania sa problematizuje.



