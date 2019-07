Skúter v rukách  začiatočníka 

03.07.2019, 10:43

Takmer ako zvyčajne. U dílera Hondy podpisujem preberací protokol k testovaciemu modelu, prevezmem kľúče spolu s „techničákom“, no skôr ako mi pán zaželá šťastnú cestu, poprosím ho, aby šiel ku skútru so mnou a poskytol mi ešte zopár informácií o jeho obsluhe. Samozrejme, dostávam odpoveď. Na parkovisku stojí trojica a Forza 125 je z nich najrobustnejšia. Ľahko si ju pomýliť s motocyklom.

Trochu mi mäknú kolená. V duchu si hovorím, že na premiéru som si mohol vybrať niečo kompaktnejšie. To sa už dozvedám, ktorý spínač slúži na štartovanie, ktorý na deaktivovanie systému štart/stop, kde je klaksón a minipáčka smeroviek, ako sa otvára podsedadlový priestor a palivová nádrž... Mám zopár otázok, medzi nimi aj ako Forzu dostanem zo stojana. Nasleduje názorná ukážka a potom otázka: Jazdili ste už niekedy na motorke? V živote nie, ani ako spolujazdec, odpovedám. To som asi nemal. Vidím zdvihnuté obočie a počujem: Potom sú páni z importu fakt odvážni. Čo si myslí o mne, o tom pomlčal, a ponechal mi skúter napospas.

Zdroj: Honda

Prekvapuje praktickosťou

Veľké pohodlné dvojsedadlo tohto takmer maxiskútra je tiež jeden z dôvodov mojej voľby Forzy. Tajne totiž dúfam, že prehovorím manželku, aby si za mňa sadla, a že sa jej to bude páčiť. Keď odblokujem poistku a vyklopím sedadlo, mám pred sebou objemný 54-litrový odkladací priestor. Zmestia sa tam dve prilby, môžu byť aj integrálne. Je to výhoda, keď ich netreba niesť so sebou trebárs do motorestu. Prípadne jednu oddelím priehradkou a do zvyšného priestoru neskôr uložím bundu, rifle, výbavu do dažďa, ba upratal som tam aj nákup. Navyše, dá sa dokúpiť nielen praktický, ale na pohľad aj efektný 45-litrový zadný kufor. Nasadnem a v kapotáži po ľavici vidím uzamykateľný poklop ďalšieho boxu. Podľa toho, ako si ho usporiadam, pojme fľašu s nápojom, doklady, smartfón... Nachádzam tam aj 12 V zásuvku.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť