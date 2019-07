Slovenský folklór má železné srdce

03.07.2019, 10:43 | Jarmila Horváthová | © 2019 News and Media Holding

Tento samurajský meč je asi najdrahší na Slovensku, mal hodnotu pol milióna slovenských korún, ukazuje vo svojej kancelárii na zaujímavý japonský meč Štefan Mráz, väčšinový vlastník košickej spoločnosti Termostav-Mráz. Vzápätí zoberie do ruky mexické sombrero a tiež povie cenu.

S úsmevom dodá, že pol milióna za meč nedal on – dostal ho ako darček z Japonska od folklórneho súboru, ktorému sponzorsky prispel pol miliónom, vtedy ešte korún, na zájazd do krajiny vychádzajúceho slnka. Sombrero bol taký istý suvenír, ibaže z Mexika. A pokračuje, že ak niekto príde do jeho kancelárie, nemusí sa ho pýtať, aký má koníček, lebo okrem suvenírov z ciest sú tu rôzne artefakty ľudového umenia, fotografia mladého tanečníka Štefana Mráza vo výskoku azda vyše metra nad zemou („neviem, kde ju vypátrali“), ale aj plaketa čestného občana obce Východná, hoci Štefan Mráz pochádza z Veľkého Folkmaru.

Vystúpenie, ktoré zmenilo život

Firma, v ktorej je Štefan Mráz väčšinovým vlastníkom – Termostav-Mráz, má pritom svojím zameraním od folklóru poriadne ďaleko. Pôsobí v oblasti žiaruvzdorných výmuroviek a špeciálnych izolácií, je to najväčšia firma v tomto segmente na Slovensku aj v Českej republike. Jej dvesto zamestnancov realizuje zákazky po celom svete od Južnej Afriky až po Švédsko.

Zdroj: Národné osvetové centrum

